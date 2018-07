Hasselt - De brandweer is zaterdagnamiddag opgeroepen voor een brand in de ondergrondse parking van het TT-gebouw in hartje Hasselt. Rond 14.45 uur steeg er verdacht veel rook op vanuit de kelder. De brandweer ontdekte een klein brandje in de technische ruimte om -2. Daar had wat afval vuur gevat. De schade bleef beperkt. (mm)