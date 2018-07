Met deze app is een stadswandeling nooit saai

De tijd dat je naar een museum moest om kunstwerken te bewonderen is al lang voorbij. Heel veel steden worden opgefleurd met streetart: kunst in de publieke ruimte dus, elk moment van de dag te bewonderen in openlucht. De Street Art Cities app neemt je mee naar de dichtstbijzijnde stad met streetart, ook in België.

Met Street Art Cities kan je een stad eens van een heel andere kant leren kennen. In plaats van een klassieke, toeristische stadswandeling, brengt de app je langs verborgen plekken in de stad die verrassen met streetart. Een stadswandeling met een urban kantje dus.



Met kleine foto's op een kaart krijg je meteen een overzicht van alle streetart in een bepaalde stad. Als je een kunstwerk selecteert krijg je de route ernaartoe te zien en een heleboel meer informatie, zoals ook achter de schermen-info. Je kan selecteren op kunstwerk, of zoeken op artiest. Of je kan er ook voor kiezen om vooraf uitgestippelde wandel- of fietsroutes te volgen.

De app wordt voortdurend up to date gehouden door Street Art Hunters, echte fans van murals en street art dus.