Belgisch unicum: roeiers Niels Van Zandweghe en Tim Brys steken Wereldbeker op zak

Op de slotdag van de Wereldbekerfinale in Luzern moesten Niels Van Zandweghe (Brugse TR) en Tim Brys (KR Club Gent) de Rotsee op om hun leiderstrui in de rangschikking te verdedigen en het eerste Belgische team ooit te worden die zich tot winnaars van de Wereldbeker konden kronen.

Annelies Bredael was tot op vandaag de eerste en enige Belg die ooit de Wereldbeker won en dat dateert al van in 1993. In teamverband slaagde er nog nooit een Belgische boot deze felbegeerde trofee op zak te steken. Niels Van Zandweghe en Tim Brys hadden dus een afspraak met de roeigeschiedenis en zij misten die niet: onze landgenoten sloten hun derde Wereldbekerfinale op rij met een tweede plaats af. Na hun zilver in Belgrado en brons in Linz volstond die zilveren plak ruimschoots om de Wereldbeker 2018 in de lucht steken.

Van Zandweghe-Brys openden resoluut hun jacht op de Wereldbeker. Na 250m kwamen ze als tweede door na de Deense leiders Espensen-Modest. In de tweede 500m staken de Ierse vice-Olympische kampioenen Gary en en Paul O’Donovan hun neus aan het venster. Onze landgenoten vielen even terug naar een derde plaats, maar hun voorsprong op hun Poolse tegenstanders Kowalski-Jankowski, die exact evenveel punten hadden in de tussenstand, bleef voldoende groot. In de tweede wedstrijdhelft nestelden Van Zandweghe en Brys zich in het zog van de Ieren. Het Brugs-Gentse duo pakte in de slotmeters uit met hun befaamde en verschroeiende eindsprint en strandden daarmee uiteindelijk op acht tienden van één seconde van de Ierse winnaars.

Met deze zilveren medaille was elke twijfel over de eindzege weggenomen. Het Belgische duo houdt in de eindstand met zeventien punten drie punten voorsprong op Polen (14) en vier op Ierland (13). Na drieëntwintig jaar ging er eindelijk opnieuw een Wereldbeker naar België. Voor hun coach Frans Claes en voor het duo Niels Van Zandweghe-Tim Brys, dat zelfs als winnaar van de laatste Olympische kwalificatierace niet in Rio mocht starten, is het veroveren van die Wereldbeker meer dan het verdiende loon naar het harde werken.

Hun volgende afspraak wordt het EK 2018 dat van 2 tot 5 augustus in het Schotse Glasgow wordt geroeid.

. Resultaten:

Mannen lichtgewicht.

A-finale.

Dubbeltwee:

1. Gary en Paul O’Donovan (Ier) 6:28.50

2. Brys - Van Zandweghe (BEL) 6:29.30

3. Espensen - Modest (Den) 6:32.39

4. Keane - Lattimer (Can) 6:33.80

5. Kowalski - Jankowski (Pol) 6:36.22

6. Van Dalen - Dunham (NZl) 6:37.25