Hij speelde een beresterk WK maar één Rode Duivel is er niet bij tijdens huldiging: net nu ziek...

Toby Alderweireld ontbrak zondagmiddag tijdens de huldiging van de Rode Duivels in het Kasteel van Laken. De verdediger kon er wegens ziekte niet bij zijn, zo liet de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) weten.

De andere Rode Duivels tekenden wel present, maar Alderweireld staat dus niet op de historische foto met koning Filip en koningin Mathilde. De verdediger van Tottenham is geveld door de griep. “Hij kon er daardoor helaas niet bij zijn”, bevestigde KBVB-woordvoerder Pierre Cornez.

Foto: Photo News

Nog de hele namiddag worden de Rode Duivels na hun historische derde plaats op het WK in Rusland in de bloemetjes gezet in de hoofdstad.

Volg hier LIVE de huldiging van de Rode Duivels in Brussel!