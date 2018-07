Celebs Deze celebs scoren ook punten naast de grasmat van Wimbledon

Wimbledon, dat zijn niet alleen veel sterren op de grasmat, maar ook in de tribunes. Niet alleen de Britse koninklijke familie houdt van tennis, het prestigieuze tornooi mocht dit jaar ook heel wat onverwachte gasten verwelkomen, zoals Drake, de ex van Serena Williams of Justin Timberlake en Jessica Biel. Dat sport ook heel stijlvol kan zijn, bewijzen dan weer Stella McCartney, Anna Wintour, Meghan Markle of Alexa Chung.