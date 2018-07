Richie Porte moet opgeven na vroege val in de gevreesde kasseienrit

De kasseienrit heeft al vroeg voor chaos gezorgd in de Tour. Richie Porte, één van de belangrijkste uitdagers van Chris Froome, kwam nog voor de eerste kasseistrook. De schade is groot, want de Australiër gaf op.

Porte kwam hard neer op zijn sleutelbeen. De conclusie was snel duidelijk: verder fietsen zat er niet in. Huilend stapte de kopman van BMC in de wagen, er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk. Wat een pech voor de Australiër. Porte’s beste resultaat in de Tour de France is de vijfde plaats in het eindklassement in 2016. Vorig jaar moest Porte ook al na een val opgeven in La Grande Boucle. Hij brak toen zijn sleutelbeen en bekken bij een zware val in de afdaling van de Mont du Chat, eveneens in de negende etappe.

Ook Rojas, ploegmaat en kamergenoot van Valverde bij Movistar, stapte uit de Tour nadat hij in dezelfde val betrokken raakte. Samen met Porte en Rojas gingen nog een pak renners tegen de grond, maar de meesten konden hun weg verderzetten. Onder meer Jens Keukeleire en André Greipel maakten kennis met het asfalt. Een hectisch begin van de rit, en dan moeten de kasseien nog komen…

Foto: Photo News