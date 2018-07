Een paar witte sneakers zijn ook deze zomer onmisbaar in je garderobe. Verkleurde plekjes of vlekken? Met deze tips blijven je sneakers kraakwit!

Je sneakers een eerste keer dragen?

Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt ook voor je witte sneakers! Investeer daarom in de eerste plaats in een kwaliteitsvolle water-en vuilafstotende spray, die voorkomt de grootste schade aan je witte sneakers en zal voor een zo lang mogelijk 'wit' resultaat zorgen.

Vlek gespot? Grijp meteen in!

Vlekken op je lederen sneakers? Laat de vlek zeker niet intrekken, maar grijp meteen in! Gebruik in eerste instantie een droog doekje om de oppervlakkige vlek te verwijderen.

Voor een verdere grondige poetsbeurt gebruik je vervolgens best enkele kwalitatieve onderhoudsproducten. Een zachte gum bijvoorbeeld is ideaal om komaf te maken met oppervlakkige vlekken. Zijn je sneakers niet zo zeer vuil, maar zie je de eerste 'rimpeltjes' verschijnen, dan kun je een specifieke spray gebruiken die het leder voedt én een laagje vormt om diepere 'deukjes' te vermijden.

Niet meteen een specifiek onderhoudsproduct in huis? Dep wat Vaseline of witte azijn op de vlek van je leren schoenen en laat ze enkele minuten hun werk doen. Een vlek op je canvas exemplaren? Probeer dan eens wat babyshampoo. De wondermiddeltjes voorzichtig afvegen en voilà, je sneakers zien er weer als nieuw uit!

Net als nieuw

Hebben je sneakers geen specifieke vlekken, maar kunnen ze wel een goede poetsbeurt gebruiken? Het lijkt misschien een goed idee om ze in de wasmachine te gooien, maar dat is het allerminst. Gebruik in plaats daarvan een royaal natte spons en wrijf een aantal keer over een oldschool blok ossengalzeep. Voorzichtig schrobben over je sneakers, een nachtje laten inwerken en ze kunnen er weer tegen. Tip: Voor lederen sneakers maak je best de hele schoen nat zodat er geen blijvende kringen ontstaan!

Last van krasjes op je schoenen? Verdoezel ze met een royaal laagje witte nagellak. Niemand die ziet dat je favoriete paar al een tijdje in je schoenenkast staat! Je veters kun je dan weer best wassen met wat lauw water en wat wasmiddel.