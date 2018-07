Een foute beslissing genomen? Steek het gerust op de hitte

Als je meer problemen hebt dan anders om logisch na te denken en om goede beslissingen te nemen, dan mag je het misschien wel op de hitte steken. Dat blijkt uit de conclusies van een recente Amerikaanse studie.

PLOS Medicine publiceert de resultaten van een Amerikaanse studie die het effect van airconditioning op de cognitieve vaardigheden van studenten heeft onderzocht.

De onderzoekers hebben 44 studenten uit Boston in de zomer heel nauw opgevolgd. De eerste periode waren de temperaturen gemiddeld 20 graden en de volgende periode was er een hittegolf met temperaturen tot 33 graden. Elke ochtend moesten de studenten verschillende tests afleggen om hun geheugen en aandachtsspanne te testen.

Tijdens de hittegolf scoorden studenten die geen airco hadden op hun kamer 13% lager op de tests en duurde het veel langer voor ze reageerden, tonen de resultaten van de studie aan.

"Het zijn dus niet alleen kinderen en jongeren die moeten oppassen voor een hittegolf. Deze studie toont aan dat iedereen onbewust de impact kan voelen van hoge temperaturen", onderstreept Joe Allen, een van de auteurs van de studie.

Deze studie blijft uiteraard kleinschalig en de onderzoekers willen dan ook nog niet te veel veralgemenen. "Toch is het belangrijk dat we blijven investeren in koele plekken, zeker ook in een stad. Minder beton en meer groen bijvoorbeeld, dat absorbeert de hitte beter. En ook huizen en gebouwen moeten anders ontworpen worden zodat ze de hitte minder vasthouden."