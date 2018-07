Kate Upton is zwanger (en ook haar honkballer is in de wolken)

Actrice en model Kate Upton is zwanger van haar eerste kindje en maakt dat nieuws bekend met een foto op Instagram van haar beginnend babybuikje.

#PregnantinMiami tikt het Amerikaanse model Kate Upton (26) onder een foto van zichzelf op Instagram. Op het portret is haar beginnend babybuikje duidelijk te zien.

Het is het eerste kindje voor Kate Upton en honkballer Justin Verlander. Vorig jaar stapten de twee nog in het huwelijksbootje in Italië. Ook Justin postte de foto intussen en schrijft erbij dat ze de meest geweldige mama zal worden. "Ik kan niet wachten om dit avontuur met jou te starten. Je bent de meest integere, zorgzame, de liefste en sterkste vrouw die ik ken! Ik ben heel erg trots dat ons kleintje door jou zal opgevoed worden."

Vorige maand werd het model door het blad Maxim nog uitgeroepen tot meest sexy vrouw ter wereld.