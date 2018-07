Supertalent Remco Evenepoel degradeert tegenstand ook op EK en wint met 10 (!) minuten voorsprong

Remco Evenepoel blijft verbazen. Eerder deze week kroonde hij zich al tot Europees kampioen tijdrijden bij de junioren, vandaag heeft hij met een ongeziene overmacht ook de Europese titel op de weg gepakt. Evenepoel reed in het Tsjechische Zlin al na de eerste ronde weg van de tegenstand en degradeerde zijn concurrenten tot meelopers. Evenepoel won na een solo van over de 100 kilometer met circa 10 minuten voorsprong.

Wat de nieuwe Merckx in Zlin, op een loodzware omloop presteerde, was Merckxiaans. Evenepoel volgt de Italiaan Michele Gazzoli op als Europees wegkampioen. Evenepoel ontbond in de tweede van elf ronden zijn duivels. Op het BK aan de Lacs de l’Eau d’Heure voerde hij een gelijkaardig nummer op. De Spanjaard Cano Rodriguez ging mee, maar werd snel achtergelaten! Stelselmatig werd de voorsprong groter.

De Italiaan Piccoli reageerde even. Noren, Fransen en Italianen bundelden de krachten, maar ze kwamen geen stap dichter. In het snel uitgedund peloton zorgden Ilan Van Wilder, Aaron Van Der Beken en Xandres Vervloesem voor afstoppingswerk. Het Belgische raspaardje had bij het aansnijden van de laatste 20km een voorsprong van 6’. Vervloesem en Van Wilder bleven aan boord van een kleine achtervolgende groep, Van Der Beken volgde iets verder.

Voor zilver en brons werd er fel gebikkeld. Bij het aansnijden van de slotronde was de voorsprong 10’, slechts een 20-tal renners werden niet ingelopen door de renner van Acrog-Pauwels Sauzen-Balen.B.C. De Zwitser Balmer eindigde tweede voor de Spanjaard Rodriguez.