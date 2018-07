Serena Williams verliest, maar heeft een krachtige boodschap voor alle mama's

De 36-jarige Serena Williams verloor in de Wimbledon-finale van de Duitse Angelique Kerber. Toch staat Serena tien maanden na haar bevalling terug aan de top en daarom reageert ze na de wedstrijd met een boodschap voor alle mama's. "Deze wedstrijd was voor jullie!"

Na de wedstrijd had Serena Williams (36), zelf tien maanden geleden bevallen van haar eerste kindje, een boodschap voor alle mama's. "Ik heb gespeeld voor jullie. Kijk wat we kunnen bereiken. Terugkeren naar je job na het krijgen van een kindje is mogelijk!"

"Ik ben heel blij dat ik zo ver ben geraakt. Verliezen is niet leuk, maar ik kan en mag niet ontgoocheld zijn. Ik heb zoveel om naar uit te kijken. Ik ben nog maar pas gestart."

"We can do it!"

"Ik ben geen supermama, ik ben gewoon mezelf. Aan alle mama's: ik heb deze wedstrijd voor jullie gespeeld en ik heb mijn best gedaan. Ik voel de behoefte om dit jullie te zeggen. Ik heb heel hard moeten knokken de afgelopen maanden, maar het is wel gelukt. En als het mij lukt, moet het andere mama's ook lukken."

In de persconferentie gaat Serena Williams ook nog even dieper in op hoe het moederschap haar toch heeft veranderd. "Olympia zal altijd op nummer één staan. Tijd doorbrengen met haar is prioriteit. Maar ik schuif met mijn agenda zodat het lukt om alles te combineren en tijd vrij te maken. 's Morgens trainen, 's middags bij haar zijn. Ik ben niet de hele dag bij haar maar wel een groot deel ervan."



Serena Williams beviel in september 2017 van een dochtertje Olympia. Het was een lastige bevalling en er waren complicaties. Op sociale media liet de tennisster geregeld zien dat ze hard aan het werk was om terug op niveau te geraken.