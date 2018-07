Vader van Meghan Markle maakt zich zorgen: "Mijn dochter lacht geforceerd"

Thomas Markle, de vader van Meghan, laat opnieuw van zich horen. Hij maakt zich zorgen. "Ik zie aan de glimlach van mijn dochter dat het geforceerd is", vertelt hij aan The Sun.

"Ik ken de glimlach van mijn dochter door en door en ik maak me zorgen", met deze uitlating in The Sun laat Thomas Markle (73), de vader van Meghan nog eens van zich horen.

Hij is bezorgd dat Meghan Markle (36) de overgang van tv-ster naar lid van de Britse koninklijke familie maar moeilijk verteert. "Ik zie het aan haar lach, maar ook aan haar ogen. Het is een beeld dat me ongerust maakt. Ik ben bang dat de druk haar te groot wordt."

De vader van Meghan geeft ook commentaar op haar kledingkeuze. "Zo braaf. Ze ziet er soms uit alsof ze meespeelt in een oude film. Waarom moeten we ons kleden zoals in de jaren dertig? Waarom moeten die knieën bedekt worden?"

In een interview met een Britse talkshow liet Thomas Markle het eerder deze maand niet na om een boekje open te doen over het huwelijk van zijn dochter en zijn relatie met prins Harry, maar dat is hem duur komen te staan. Volgens een insider in het paleis praat de kersverse Duchess of Sussex niet langer met haar vader en dat zou al even het geval zijn. De gehele koninklijke familie zou naar verluidt bijzonder "gefrustreerd" zijn door de fratsen en uitlatingen van Thomas.

Meghan Markle maakte gisteren dan weer een opvallende en frisse verschijning op Wimbledon. Ze genoot er van een dagje uit met schoonzus Kate Middleton.