Duiker na reddingsactie in Thaise grot: “Elon Musk kan zijn duikboot steken waar het pijn doet”

Een Britse duiker die betrokken was bij de reddingsoperatie in de ondergelopen Thaise grot is niet mals voor Tesla-topman Elon Musk. De Amerikaanse ondernemer had een speciale duikboot ontwikkeld om de vastgeraakte voetbalploeg uit de grot te redden, maar dat was louter een “publiciteitsstunt”, vindt de Brit Vern Unsworth. “Hij kan zijn duikboot steken waar het pijn doet”, klonk het zaterdag bij CNN.

De excentrieke Tesla-CEO Elon Musk wilde iets doen om de Thaise kinderen die samen met hun voetbalcoach in een ondergelopen grot waren vastgeraakt te helpen. Hij ontwikkelde een soort mini-onderwatercapsule en stuurde die naar Thailand, maar het toestel werd uiteindelijk niet gebruikt: de kinderen konden allemaal met de hulp van duikers worden gered.

“Nul kans op slagen”

Een Britse duiker die aan de reddingsoperatie deelnam, was zaterdag tijdens een interview op de Amerikaanse nieuwszender CNN erg kritisch voor de ondernemer. Gevraagd naar de duikboot van Musk klonk het: “Die kan hij steken waar het pijn doet”.

Volgens Vern Unsworth had een reddingsoperatie met Musk’s toestel “absoluut nul kans op slagen”. “Hij wist totaal niet hoe die grot eruitzag. De duikboot was ongeveer 1,68 meter lang en rigide, die zou nooit voorbij de bochten of rond de obstakels zijn geraakt. Hij zou zelfs nooit voorbij de eerste 50 meter geraakt zijn, het was gewoon een publiciteitsstunt.”

De Brit maakte deel uit van het internationale duikersteam dat de twaalf Thaise tieners en hun voetbalcoach vorige week kon redden. De ‘Wilde Everzwijnen’ zaten al sinds 23 juni vast. Musk reisde met zijn duikboot naar Thailand, maar kreeg daar volgens Unsworth al snel het advies om te vertrekken, “zoals het hoort”.

De kinderen en hun coach herstellen in een ziekenhuis in Chiang Rai nog van hun hachelijke avontuur. Hoogstwaarschijnlijk kunnen ze in de loop van volgende week allemaal naar huis.