Britse pers laaiend enthousiast over Rode Duivels: “We verliezen van een briljant België”

Van “briljant België” tot “de nieuwe rijzende voetbalmacht”. De Engelsen mochten dan wel de strijd om het brons verloren hebben van onze Rode Duivels, de pers was na de troostfinale laaiend enthousiast over de manier waarop onze nationale voetbalploeg hun Three Lions klopten. “Hoe meer De Bruyne en Hazard uitblonken, hoe pijnlijker het moet geweest zijn voor de natie dat België niet in de finale staat.”