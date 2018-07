Israël bestookt Gaza met luchtaanvallen in ‘zwaarste operatie sinds oorlog van 2014’

Het Israëlische leger heeft zaterdag tientallen luchtaanvallen uitgevoerd op militaire stellingen van Hamas in de Gazastrook. Het gaat om een wraakactie nadat meer dan 90 raketten waren afgeschoten vanuit Gaza.

Bij de Israëlische luchtaanvallen van zaterdagnamiddag zijn twee Palestijnse tieners gedood. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid van de Gazastrook. De luchtaanvallen volgden op een reeks nachtelijke luchtaanvallen, die er kwamen in de nasleep van confrontaties aan de grens tussen Israël en Gaza.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid was de dodelijke luchtaanval van zaterdagmiddag gericht op een appartement dat leeg was op het moment van de aanval. De twee Palestijnse tieners die gedood werden, bevonden zich die in de straat van dat appartement. Het Israëlische leger liet in een verklaring weten dat ‘er voldoende aanwijzingen waren dat het gebouw door Hamas werd gebruikt voor militaire doeleinden’.

Zware operatie

In totaal vielen 15 gewonden bij het Israëlische offensief, dat volgens luitenant-kolonel Jonathan Conricus, de woordvoerder van het Israëlische leger, een mijlpaal vormt. ‘Het gaat om de zwaarste operatie van onze luchtmacht sinds de oorlog van 2014.’

‘Hamas heeft een grens overschreden met zijn zogenaamde mars van de terugkeer, die bestaat uit geweld, aanvallen op de veiligheidshekken, raketaanvallen naar het Israëlische grondgebied, en het lanceren van brandende ballonnen en vliegers’, aldus Conicus aan BBC.

De Israëlische premier, Benjamin Netanyahu, meldde aan Reuters dat de aanvallen nog dagenlang kunnen doorgaan. ‘We zullen onze reactie op de terreurdaden van Hamas uitbreiden zo ver als het nodig is’, klonk het. ‘Als Hamas onze boodschap vandaag niet goed ontvangen heeft, dan zullen ze het morgen wel begrijpen.’