Eden Hazard viert met … hamburger: “Barcelona? Jullie kennen mijn voorkeur”

Vier keer was hij Man van de Match op dit WK. Eden Hazard mag terugblikken op een nagenoeg perfect WK. “Hier had ik vooraf voor getekend.” Na de wedstrijd tegen Engeland sprak Hazard openlijk over zijn toekomst bij Chelsea. “Na zes mooie jaren is het misschien tijd voor iets anders.” In de kleedkamer trakteerde hij zichzelf eerst nog op een hamburger. Zeven jaar geleden lag Hazard nog onder vuur in eigen land nadat hij na een wissel tegen Turkije naar een hamburgerkraam trok.

