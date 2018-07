Boskamp: “Eindelijk stoppen met praten over 1986”

“België pakt brons, het beste resultaat ooit op een wereldbeker maar het zorgt toch voor een dubbel gevoel. België wint zes van zijn zeven partijen op dit WK. Alleen, die ene wedstrijd die het absoluut moest winnen, de halve finale tegen Frankrijk, werd verloren. Het voordeel is dat we nu eindelijk kunnen stoppen met telkens weer over die gouden generatie van 1986 praten. Voor de huidige generatie was de opdracht veel moeilijker want de verwachtingen waren heel hoog. Terwijl men in ’86 niets te verliezen had.”

“Het moet gezegd: deze kleine finale was absoluut geen wereldpartij. Achteraf gezien was ik beter wat in het zonnetje gaan liggen. Er was geen strijd. Het leek wel alsof beide ploegen elkaar geen pijn ...