En dan begaat Hanne van K3 even een hilarische uitschuiver

Oeps. Hanne van K3 mag dan wel bekendstaan voor haar schattige outfits en kindvriendelijke liedjes, ze kent duidelijk ook wel wat vuilgebektere teksten. En dat liet ze live op de nationale radio horen bij ‘FC Niels & Wiels’ op Radio 2. Per ongeluk, tot haar eigen grote ontsteltenis.

Marthe, Klaasje en Hanne doen steeds hun uiterste best om steeds lieflijk en schattig over te komen, omdat hun doelpubliek nu eenmaal uit kinderen bestaat. Beleefd en welbespraakt deden ze het interview, totdat Miguel Wiels plots een stukje van ‘Poep In Je Hoofd’ liet horen, een nummer van de Raggende Manne.

Hanne viel uit enthousiasme even uit haar beleefde rol en zong luid en platvoers de tekst mee. Wat een gênant momentje opleverde toen de muziek plots stil stond. Tot grote hilariteit van iedereen in de studio. “Ik wou een beetje censureren, maar daar dacht zij wel even anders over”, postte Miguel Wiels schaterlachend op zijn Instagram.