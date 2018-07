Ophef in de Tour: Gaviria én Greipel gediskwalificeerd na robbertje vechten in massaspurt

What a tough sprint today! Enjoy how @GroenewegenD made his way to the stage win! Quel sprint serré ! Appréciez comment @GroenewegenD s'est faufilé vers la victoire ! #TDF2018 pic.twitter.com/BUwK1avZxM

André Greipel en Fernando Gaviria zijn door de wedstrijdjury allebei gediskwalificeerd uit de rituitslag. Beiden renners vochten in de slotsprint een ongeoorloofd robbertje uit werden teruggezet naar plekken 92 en 93 in de daguitslag. Vooral de diskwalificatie van Greipel leek op het eerste gezicht opmerkelijk, want in het incident met Gaviria deed hij niets verkeerd. Maar later bleek dat de Duitser in aanloop naar de spurt een soortgelijke duw uitdeelde aan Nikias Arndt.

Het gebeurde allemaal achter de rug van Peter Sagan, die zijn eindsprint van erg ver inzette. André Greipel en Fernando Gaviria vochten een stevig robbertje uit om de slipstream van de Slowaak te houden. De Colombiaan probeerde zich in een piepklein gaatje te wringen tussen de Duitser en de afsluiting en deelde daarvoor enkele kopstoten uit. Beide renners konden als bij wonder recht blijven, maar de wedstrijdjury oordeelde dat het robbertje vechten niet door de beugel kon. Gaviria werd van de derde plek teruggezet naar 92 in de uitslag. ”Het was een manier waarop een sprint niet moet gereden worden”, legde ploegleider Tom Steels, zelf ooit een topsprinter, zich neer bij de beslissing van de jury. “Gaviria kon niet door het gaatje en dan kan het, sprinters onder elkaar, wel hard gaan. Vandaar wellicht de frustratie. Vrijdag lukte het ook net niet, nu sloeg het opnieuw tegen en dan reageer je wat feller. Het verschil tussen winst en verlies in de Tour is zo gigantisch groot en hij wint nu twee keer niet. Dat is ook de Tour, daar moet je meer leren omgaan en morgen kan hij die frustratie er weer uitdokkeren op de kasseien.”

Maar ook nummer drie André Greipel werd gediskwalificeerd, hoewel hij in het akkefietje met Fernando Gaviria niet meer deed dan incasseren en proberen zijn lijn houden. Vreemd, tot later bleek dat hij op 800 meter van de streep een gelijkaardige por uitdeelde aan landgenoot Nikias Arndt en de jury hem daarvoor herklasseerde naar plek 93.

Griepel relegated for a separate incident inside last km with use of the head. Consistent with Gaviria relegation... @Eurosport_UK #TDF2018 pic.twitter.com/WP5RoY3S1T — Brian Smith (@BriSmithy) 14 juli 2018

“Ik heb niets te zeggen over de beslissing van de jury”, reageerde Greipel op de diskwalificatie. “Als je sprint, hou je een lijn. Ik heb geen ogen op mijn rug en ik laat mij door niemand opzij duwen. Het is moeilijk te accepteren dat mij naast de ritzege ook de tweede plek wordt ontnomen.”

De wedstrijdjury herklasseerde de nummers twee en drie op plekken 92 en 93 in de rituitslag. Daardoor schoof John Degenkolb door naar de derde plek. De Duitser zag het akkefietje voor zijn ogen en ook hij duidde Gaviria aan als de grote schuldige. “Hij probeerde in een gat te duiken dat er niet was. Ik was bang en op die manier kon ik gewoon niet vol gas gaan in de sprint.”