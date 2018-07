Tragische aardbeving legt verborgen tempel van de Azteken bloot

De schokken van een zware aardbeving in Mexico hebben een verborgen Azteekse tempel blootgelegd. De archeologen nabij Teopanzolco wisten niet wat ze zagen, toen ze de schade aan een historische piramide kwamen onderzoeken: er zat al bijna duizend jaar nog een tempel onder.

In september 2017 kreeg Mexico een zware aardbeving te verwerken. Met een sterkte van 7.1 op de schaal van Richter kwam de klap bijzonder zwaar aan in Mexico-City. Maar liefst 370 dodelijke slachtoffers overleefden het niet, terwijl meer dan 6.000 inwoners gewond raakten.

Niet alleen het menselijk verlies was groot, ook het historisch patrimonium in de stad had zwaar geleden. De archeologische site in Teopanzolco, ongeveer 70 kilometer van het centrum, was grondig door elkaar geschut. Nu pas konden archeologen kijken hoe ernstig de twee tempels eraan toe waren.

Nieuw heiligdom

Maar wat ze zagen op een scan tartte alle verbeelding. De radarbeelden toonden immers een tempel onder de piramide, waarvan ze niet eens beseften dat die er was. Onder de bestaande site bleek een extra complex te liggen van zes op vier meter.

“Het gaat om een heilige plek uit 1150, gebruikt door de Azteken, meer bepaald door de Tlahuica-stam”, laat het team van het Mexicaanse Nationaal Instituut voor de Anthropologie en Geschiedenis weten. De recent ontdekte tempel is dus ongeveer 200 jaar ouder dan de rest van de site, maar daarom niet minder indrukwekkend. “Alles stond in teken van de god van de regen, Tlaloc. De kans is groot dat de tempel als fundering diende voor de recentere heiligdommen.”