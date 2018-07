REACTIES. Alderweireld kijkt alweer verder, Kompany: “Hadden finale gewonnen”

De Rode Duivels hebben geschiedenis geschreven. Ze wonnen de troostfinale met 2-0 van Engeland en doen met een derde plaats beter dan de vierde in 1986. Bondscoach Roberto Martinez was fier op zijn spelers, Vincent Kompany droomde van een (gewonnen) finale.

“Deze spelers verdienen die derde plaats, het beste Belgische resultaat ooit”, sprak Roberto Martinez in een eerste korte reactie na het behalen van de derde plaats in Moskou. Nooit deed een Belgische ploeg beter op een WK dan deze derde plaats. “Talent brengt je ergens, maar deze groep wilde niet langer louter op talent teren, en meer bereiken. Als je aan talent werklust koppelt, kan je iets rapen. We mogen heel erg fier zijn op dit toernooi.”

Alderweireld: “Begin van nog iets mooier”

“Die bal van de lijn? Die stuitte zo dat ik bang was om mijn eigen doel te trappen! We hebben veel wilskracht getoond in de duels. We wilden echt die derde plek en we begonnen dan ook goed. We hadden de mentaliteit om er nog één keer voor te gaan, voor België. Die derde plek is mooi en we zijn daar trots op. Hopelijk is dit het begin van nog iets mooier. Het is genieten nu, maar binnen enkele maanden beginnen we weer aan een nieuwe droom!”

Kompany: “We hadden de finale gewonnen”

“Ik ben fier”, reageert een emotionele Vincent Kompany. “We hebben twee, drie dagen afgezien want we konden het (de nederlaag tegen Frankrijk, red.) moeilijk verteren. We wilden toch voor die derde plek gaan want in de geschiedenis zo hoog eindigen, was nog nooit gedaan. Dit is goed voor het Belgische voetbal. We hebben onze hele jeugd opgekenen naar de ploeg van Mexico 1986, dat was voor ons een referentiepunt. En nu zijn we een stapje verdergegaan. Dit is mooi voor de supporters. We hebben zeven matchen gespeeld en zes keer gewonnen. Als we de finale hadden gespeeld, hadden we die gewonnen denk ik.”

Kane: “Het was lastig”

“In de tweede helft speelden we zeer goed”, reageert de Engelse prijsschutter Harry Kane. “We zetten hoog druk en kregen kansen. Maar die ene bal werd van de lijn gehaald. We hebben een goed toernooi gespeeld. Al zagen we wel af. Die 120 minuten van een paar dagen geleden heeft doorgewogen. We kunnen nog veel leren en enkel beter worden. We verlaten het WK met opgeheven hoofd.”

Southgate: “Wat een talent hebben die Belgen”

Gareth Southgate was vol lof over de Belgen. “Wat een uitzonderlijk talent hebben die Belgen toch”, aldus de Engelse bondscoach. “Ik ben enorm trots op mijn spelers maar we staan nog niet zo ver als de Belgen. Zij hebben het beste team in hun geschiedenis. Dat is gebleken. Mijn spelers waren vermoeid. We hadden maar twee dagen om echt te recupereren. Dat deed zich gevoelen. Maar ik moet eerlijk zijn, we zijn realistisch. We eindigen hier in de top-vier op het WK maar we zijn niet het vierde beste team ter wereld. Dat heb ik ook nooit verstopt.”