Groenewegen vliegt naar tweede Tourzege na akkfietje Greipel-Gaviria, Van Avermaet steviger in het geel

Dylan Groenewegen heeft zijn tweede ritzege op rij geboekt in de Ronde van Frankrijk. In de straten van Amiens spurtte hij sneller dan André Greipel en Fernando Gaviria. Greg Van Avermaet behoudt de gele trui.

De rit van gisteren was een langgerekte geeuw en ook de achtste Touretappe van Dreux naar Amiens werd een saaie bedoening. Gelukkig moesten de renners vandaag slechts 181 kilometer afleggen, maar op een parcours zonder noemenswaardige hellingen. Niets kon een nieuwe massasprint in de weg staan. Dus welke renner zou er dan zo gek zijn om in de kansloze vroege vlucht mee te glippen? Niemand, zo bleek. Kilometers gingen voorbij zonder een echte aanvalspoging. Het inspireerde Marcus Burghardt zelfs om zich aan te kant te zetten en zijn collega’s aan te moedigen. Een hilarisch moment.

Al was het natuurlijk nog altijd quatorze juillet en dan is er altijd wel een Fransman die in de vroege vlucht wil zitten. Fabien Grellier verdedigde de Franse eer en kreeg de Nederlanders Marco Minnaard en Laurens ten Dam mee. Die laatste liet zich al snel weer uitzakken. Het duo kreeg een maximale voorsprong van ongeveer vier minuten. Het peloton hield de vroege vlucht binnen schot. En dus volgde opnieuw een saaie rit.

Doorspoelen dan maar naar 17 kilometer van de finish. Niet lang nadat Greg Van Avermaet een extra seconde pakte aan de bonusspurt gingen achterin het peloton een twintigtal renners tegen de grond. Belangrijkste slachtoffers waren Julian Alaphilippe en Daniel Martin. De kopman van UAE-Emirates zou niet meer terug in het peloton geraken en een dikke minuut verliezen.

Grelier was uiteindelijk de laatste vroege vluchter die werd ingelopen op vijf kilometer van de meet. In de straten van Amiens waagde Philippe Gilbert nog een ultieme poging om de massasprint te omzeilen met een versnelling op drie kilometer van de meet, maar tegen een peloton in volle sprintvoorbereiding was niets te beginnen.

In de eindsprint ging Peter Sagan van heel vroeg zijn eindsprint aan. Achter zijn rug vochten André Greipel en Fernando Gaviria een stevig robbertje uit. De Colombiaan zocht een gaatje tussen de Duitser en de afsluiting en ging deelde enkele kopstootjes uit. Dylan Groenewegen was de lachende derde. De Nederlander raasde aan de buitenkant als een TGV voorbij iedereen en pakte zijn tweede Tourrit op rij. Greg Van Avermaet staat door de bonusseconde onderweg ietsje steviger aan de leiding en rijdt morgen in het geel over de kasseien richting Roubaix.

Uitslag:

1. Dylan Groenewegen

2. André Greipel

3. Fernando Gaviria

4. Peter Sagan

5. John Degenkolb

6. Alexander Kristoff

7. Arnaud Démare

8. Thomas Boudat

9. Nikias Arndt

10. Mark Cavendish

Stand:

1. Greg Van Avermaet

2. Geraint Thomas +7”

3. Tejay Van Garderen + 9”

4. Philippe Gilbert + 16”

5. Bob Jungels +22”