Geen achtste Wimbledon-zege voor Serena Williams: Kerber zegeviert na amper een uur en twee sets

Angelique Kerber (WTA-10) heeft zaterdag voor het eerst in haar carrière Wimbledon gewonnen. De dertigjarige Duitse nam in de finale op het Londense gras met tweemaal 6-3 de maat van de Amerikaanse Serena Williams (WTA-181). De wedstrijd duurde 1 uur en 5 minuten.

Kerber haalde in 2016 al eens de finale op Wimbledon, maar moest toen haar meerdere erkennen in Williams. Nu heeft ze haar revanche beet. Voor de Duitse poulain van de Belgische coach Wim Fisette is het de derde grandslamzege uit haar carrière na het Australian Open en het US Open in 2016.

De 36-jarige Williams blijft hangen op 23 grandslamoverwinningen, waarmee ze net onder het record van de Australische Margeret Court blijft. Zij veroverde in de jaren 60 en 70 liefst 24 grandslamtitels. Williams stond tien maanden na haar bevalling voor de tiende keer in de finale op de All England Club. De Amerikaanse stak de eindzege zeven keer (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016) op zak.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE