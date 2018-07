OPROEP. Krijg jij jouw Krëfel-tv terugbetaald?

Elektroketen Krëfel beloofde in de aanloop naar het WK aan alle klanten die een nieuwe televisie kochten dat ze hun geld zouden terugkrijgen als de Rode Duivels in Rusland meer dan 15 doelpunten maakten. Met de doelpunten van Meunier en Hazard is dat aantal nu behaald.

Krëfel beloofde meer specifiek om de aankoopprijs van toestellen van minstens 55 inch, tussen 26 april en 17 juni gekocht in een Krëfel-winkelpunt of op de website van Krëfel, terug te betalen in aankoopbonnen.

