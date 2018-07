Lichaam van verdwenen tiener gevonden in meer van Bütgenbach

Brussel - Zaterdagnamiddag is in het meer van Bütgenbach het lichaam aangetroffen van een sinds vrijdagavond vermiste tiener uit Verviers. Dat heeft de burgemeester van Bütgenbach, Emil Dannemark, gemeld.

De jongeman ging vrijdag met zijn familie zwemmen in het meer van Bütgenbach. Met zijn vieren waren ze een bootje ingestapt. Tussen Wirtzfeld en Bütgenbach besloot het viertal het meer al zwemmend over te steken. De jongen was op het moment van zijn verdwijning terug naar de oever aan het zwemmen in een onbewaakte zone van het meer. Bij die oversteek is de 17-jarige verdronken.