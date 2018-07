Djokovic wint thriller tegen Nadal: Serviër wint heroïsche vijfde set en staat in finale Wimbledon

Novak Djokovic (ATP-21) heeft zich zaterdag in Londen geplaatst voor de finale op Wimbledon. De Serviër trok in zijn halve finale tegen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-1) aan het langste eind in een beklijvende vijfsetter. Na 5 uur en 14 minuten stonden de 6-4, 3-6, 7-6 (11/9), 3-6 en 10-8 setstanden op het scorebord van Centre Court.

De spelers begonnen vrijdag al aan hun wedstrijd, maar die werd kort na 23u00 gestaakt. Djokovic leidde met 2-1. Zaterdag bracht Nadal met winst in de vierde set de bordjes in evenwicht. In een spannende en beslissende vijfde set gaven beide spelers een ware tennisdemonstratie. De verschillen waren minimaal. Nadat Djokovic drie breakpunten had weggewerkt, dwong hij bij een 8-7 tussenstand een eerste matchpunt af. Nadal pareerde echter met een fantastisch dropshot op de lijn. Het bleek echter uitstel van executie. Djokovic behield zijn opslagspelletje en forceerde nadien drie matchpunten. Bij het eerste mocht de 31-jarige “Nole” juichen.

Djokovic won het prestigieuze grastoernooi in Londen al drie keer: in 2011, 2014 en 2015. Wimbledon staat twee keer op het palmares van Nadal (2008 en 2010). Met een vierde eindzege als inzet neemt Djokovic het zondag op tegen Kevin Anderson (ATP 8). Het wordt de vijfde finale van de Serviër op het Londense gras.

Zijn Zuid-Afrikaanse uitdager staat na twee vijfsetters voor de tweede keer in de finale van een grandslamtoernooi na het US Open van vorig jaar. Anderson schakelde in de kwartfinales verrassend titelverdediger Roger Federer (ATP-2) uit. In de halve finales nam hij de maat van de Amerikaan John Isner (ATP- 10). Tot dit jaar was zijn beste resultaat op de All England Club de vierde ronde (2014, 2015 en 2017).