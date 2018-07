Muntjak met jong gevangen aan Dommelslag

Overpelt - De brandweer van Lommel heeft samen met de mensen van het Natuurhulpcentrum zaterdagmiddag een muntjak in de buurt van de Dommelslag moeten bevrijden. Het vrouwtjesdier zat in een hek vast. Haar kalfje bleef intussen vlakbij haar. De brandweer kon het exotisch ree bevrijden. Moeder en kalf werden naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek meegenomen. De toestand van de moeder was zaterdag niet zo goed. Muntjakken zijn exotische zoogdieren die niet thuishoren in de Limburgse natuur. De laatste tijd werden er al meerdere exoten in de buurt gesignaleerd. (mm)