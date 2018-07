Gedrogeerde bestuurder na ongeval met zwaargewonde bij onderzoeksrechter voorgeleid

Maaseik - De 41-jarige man die vrijdagavond bij een ongeval in de Eikerstraat betrokken was, is zaterdag bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Rond 19.40 uur werd daar een 83-jarige fietser die de straat overstak door een auto die aan de verkeerslichten de Eikerstraat inreed, geraakt. De chauffeur reed in eerste instantie door. De fietser raakte zeer zwaargewond en werd onder begeleiding van een mugarts naar het ziekenhuis in Genk gebracht. De chauffeur gaf zich even na de feiten aan. Hij bleek onder invloed te zijn en werd gearresteerd. Een dag later moest hij bij de onderzoeksrechter in Tongeren verschijnen. (mm)