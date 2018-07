Van Vleuten geeft roze trui extra kleur op Zoncolan in Giro Rosa

De Nederlandse Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) schreef zaterdag de voorlaatste etappe van de Ronde van Italië voor vrouwen op haar naam. Ze won de etappe bovenop de mythische Monte Zoncolan en loopt zo verder uit in het klassement.

In mei was de Zoncolan decor van een finish van de Giro voor mannen, zaterdag waren de vrouwen aan de beurt. Na een vrij vlakke aanloop begon het peloton gegroepeerd aan de gevreesde klim van tien kilometer, met maximale stijgingspercentages tot 22 procent. Het peloton begon daar gegroepeerd aan. Zonder etappewinnaars Marianne Vos en Kirsten Wild weliswaar, want die kwamen allebei niet aan de start.

Vijfeneenhalve kilometer voor de finishlijn zette leidster Van Vleuten samen met de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman de andere klassementsrensters op een kloof. In de laatste drie kilometer liet de roze trui ook haar laatste gezel in de steek. Zo behaalde Van Vleuten solo haar tweede zege in deze Giro, na de zevende etappe waarin ze de roze trui veroverde. Moolman finishte als tweede, Amanda Spratt als derde.

Zondag wordt de slotrit van de Giro Rosa afgewerkt in Cividale del Friuli, een vrij vlakke rit met aan het eind wel nog een stevige helling.