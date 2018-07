Terwijl de demonstranten aan zijn deur staan gaat Trump potje golfen

Tijdens het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump in Europa breekt het ene protest na het andere los. Duizenden mensen komen op straat in de landen die hij aandoet tijdens het bezoek van de Amerikaanse president. Maar dat staat hem niet in de weg voor een ontspannend dagje golf bij zijn resort in Schotland.

Foto: REUTERS

Veel volk aan het Turnberry golfresort aan de kust van Ayrshire in Schotland, het buitenverblijf van Donald Trump en zijn vrouw Melania. Trump is in Schotland voor een privébezoek aan zijn familie voorafgaand aan zijn ontmoeting met Vladimir Poetin in Helsinki op maandag. Maar niet iedere Schot is blij met zijn bezoek. Tijdens een dagje golfen, verzamelden honderden protestanten aan de deur van zijn buitenverblijf.

Daar ging een grote veiligheidsoperatie mee gepaard. Lange rijen van politieagenten en paarden moeten de demonstranten op afstand houden van de Amerikaanse president. Politie snipers staan opgesteld op steigers rond het golfterrein en politieagenten controleren de auto’s van passanten. Donald Trump lijkt er niet echt van wakker te liggen en golf lustig verder.