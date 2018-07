Kate Middleton en Meghan Markle genieten van een dagje Wimbledon zonder mannen

Schoonzussen Meghan Markle en Kate Middleton zitten samen in de koninklijke tribunes van Wimbledon om er de finale van de vrouwen te bekijken. Ze genieten duidelijk van hun uitstapje zonder mannen.

Meghan Markle is samen met Kate Middleton aangekomen op Wimbledon om er te supporteren voor haar beste vriendin Serena Williams in de finale van de vrouwen.

Voor de match hebben Meghan en Kate heel wat vrouwelijke tennissers en kampioenen ontmoet, daarna zijn ze naar de koninklijke tribunes gegaan voor de wedstrijd van de Duitse Angelique Kerber tegen Serena Williams.

Kate Middleton draagt een korte, witte jurk van Jenny Peckham. Meghan Markle Ralph Lauren: een opvallend blauw-wit gestreept hemd en een heel elegante witte broek.

De schoonzussen hebben het duidelijk naar hun zin. Ze zien er heel ontspannen uit en hebben veel plezier in de tribune.

In 2016, nog voor er sprake was van de verloving met prins Harry dus, zat Meghan Markle ook al in de tribune op Wimbledon. Ze is een heel goede vriendin van Serena Williams en komt graag supporteren.