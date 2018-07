Ben Hermans houdt stand in slotrit en wint Ronde van Oostenrijk

Ben Hermans heeft de Ronde van Oostenrijk op zijn naam geschreven. Hij hield stand in de achtste en laatste etappe en is eindwinnaar. Op de slotdag pakte de Italiaan Giovanni Visconti (Bahrein-Merida) zijn derde ritzege van de week.

De achtste en laatste etappe in Oostenrijk, 163 kilometer lang op een heuvelend parcours, werd gedomineerd door een vlucht van vijf, die erin slaagde uit de greep te blijven van het peloton: Lachlan Morton, Alexey Lutsenko, Nikolay Mihaylov, Nick van der Lijke en Giovanni Visconti. Die laatste trok op de streep aan het langste eind na een prangend sprintje tegen Lutsenko. Visconti’s team Bahrein-Merida won maar liefst vijf van de acht etappes in Oostenrijk, waarvan drie dankzij Visconti.

In de achtergrond werd Hermans halfweg de rit nog aangevallen door uitdager Dario Cataldo en diens Astanateam, maar de Limburger kraakte niet en kroont zich zo tot eindwinnaar. Hij is de derde Belg die daarin slaagt, na Stijn Devolder (2007) en Frank Vandenbroucke (1996). De Oostenrijker Hermann Pernsteiner, een ploegmaat van Visconti, werd tweede in de eindstand, Cataldo derde.