Zwangere vrouwen zijn nu meer vatbaar voor depressie dan vroeger

Jonge vrouwen van nu hebben 51% meer kans op depressie en angstgevoelens dan hun moeders, toont een recente studie van de Universiteit van Bristol aan. Dat zowel de moeders in de jaren '90 werden onderzocht als de dochters 25 jaar later, is uniek.

Een recente Britse studie, gepubliceerd in JAMA Open Network heeft aangetoond dat 17% van de zwangere vrouwen begin de jaren negentig tekenen vertoonden van depressie. Van 2012 to 2016 werd de volgende generatie onderzocht en daar klom het percentage naar 25%. De vrouwen die werden onderzocht waren telkens tussen 19 en 24 jaar oud.

Work-life balance

Een opmerkelijk resultaat, en de auteurs van de studie wijten dit deels aan het feit dat meer vrouwen nu aan het werk zijn dan 25 jaar geleden, en dat er nu meer moet nagedacht worden over een work-life balance. "Jonge vrouwen nu hebben beduidend meer stress", zegt dr. Rebecca Pearson, psychiatrisch epidemioloog en verbonden aan de studie.

"Twee zaken zijn heel belangrijk als het over de mentale gezondheid van jonge, zwangere vrouwen gaat. Enerzijds zijn er de verwachtingen en ambities van de vrouwen, die vaak haaks staan op het krijgen van een kindje. Anderzijds is het ook vaak fysiek bijzonder lastig voor zwangere vrouwen om te blijven werken als ze eenmaal zwanger zijn.

"Naast de werkdruk is er ook de financiële druk. De kost om te leven en om te wonen is veel duurder geworden."

Het is de eerste keer dat twee generaties zo nauwgezet opgevolgd werden als het over zwangerschap gaat. Ook opmerkelijk: als de mama vatbaar was voor depressie en angstgevoelens tijdens de zwangerschap, had ook de dochter drie keer zoveel kans op negatieve gevoelens.