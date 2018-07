Dankzij Houthalenaar (20) kan België WK voetbal winnen, een babyboom in Hasselt en straffe mijnwerkersverhalen. Dit zijn de beste video’s van de week

Hasselt / Diepenbeek / Heusden-Zolder - Onze redactie selecteert voor u de strafste video’s van de voorbije week op hbvl.be. Heeft u een spraakmakende reportage gemist? Dan vindt u de beelden hier terug in het weekoverzicht.

1. Dankzij Houthalenaar (20) kan België WK voetbal nog winnen (op de PlayStation)

Video: TP

Nu de Rode Duivels de wereldtitel dan toch niet zullen meenemen uit Rusland, komt de druk op de schouders van Stefano Pinna (20) uit Houthalen-Oost terecht. Hij kon zich als enige Belg kwalificeren voor de wereldfinale van voetbalgame FIFA 18 begin augustus in Londen. Op het spel staan uiteraard de wereldtitel en eeuwige roem, maar wie het best kan voetballen op de PlayStation krijgt ook 250.000 euro.

2. Tussen hemel en hel op citytrip in Dubrovnik. “Uitrusten kan op het naaktstrand”

Video: KH

Dubrovnik heet dan wel de ‘Parel van de Adriatische kust’, de Kroatische stad dreigt aan glans te verliezen omdat het overrompeld wordt door toeristen. Vorige zomer kondigde de kersverse burgemeester van de vestingstad drastische maatregelen aan om het massatoerisme in te dijken. Toch kan je de drukte in Dubrovnik gemakkelijk ontvluchten.

3. Ongelofelijke babyboom in Jessa Ziekenhuis: “Aan de lopende band baby’s geboren”

Video: KH

18 baby’s geboren in amper 20 uur tijd: maandag 9 juli was het extreem druk in het bevallingskwartier van het Hasseltse Jessa Ziekenhuis. “Ik heb nog nooit zoveel bevallingen in een dag gedaan”, zegt gynaecoloog van dienst Erik Jankelevitch, die 11 van de 18 baby’s op de wereld heeft gezet. “Ik ben binnengereden in de verloskamer en ben meteen beginnen te persen”, vertelt Briete Goorts, mama van Clara.

4. Boek brengt straffe mijnwerkersverhalen. “Al mijn kameraden…kaput!”

Video: MG

In ZLDR Luchtfabriek is donderdag het boek ‘DIEP’ van Johan Veldeman voorgesteld. Niet toevallig de plek waar in 1992 de laatste mijnsirenes tot zwijgen werden gebracht. DIEP is een bundel met negen beklijvende mijnwerkersverhalen. “Soms gekleurd, vaak emotioneel, maar altijd authentiek”, zegt auteur Johan Veldeman.

5. WK-koppel: Frans-Belgische clash in Hoepertingen. “De verliezer moet op de zetel slapen”

Video: Bobe

Parisienne Babette Dick (50) van café De Blokhut in Hoepertingen (Borgloon) kreeg deze week niet alleen af te rekenen met haar echtgenoot Philippe Groven (52), maar ook nog met een honderdtal stamgasten. “Ofwel huilt er één iemand na afloop, ofwel het volledige café op mij na”, lacht Babette die zich fier in de Franse kleuren zal tooien.

