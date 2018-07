Vriendinnen Drew Barrymore en Cameron Diaz nemen selfie zonder make-up of filter

Op Instagram post Drew Barrymore (43) een selfie met haar collega en goede vriendin Cameron Diaz (45). De actrices hebben geen make-up op en de selfie kreeg geen filter.

Drew Barrymore postte eerder al foto's zonder make-up. Zo 'vierde' ze haar veertigste verjaardag op Instagram met een foto op het strand met een make-uploos gezicht. “90 procent van de tijd draag ik geen make-up”, zei de actrice eerder al aan New York Times.



Tijdens een dagje uit met haar goede vriendin Cameron Diaz, post de actrice opnieuw een foto zonder make-up of filter. Bijna twintig jaar geleden speelden de actrices samen in de film Charlie's Angels en ondertussen zijn ze nog steeds beste vriendinnen.

#nomakeup #nofilter#oldschoolsisters #playdate #dayoff #friday#SUNSCREENALWAYS, is het onderschrift bij de foto. Geen make-up dus, de vriendinnen trekken er een dagje op uit en 'draag altijd zonnecrème', is hun advies.

De foto van actrices kreeg al 1,4 miljoen likes, en fans vinden zowel de hechte vriendschap als het posten van de eerlijke foto leuk.