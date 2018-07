Vergeet sportdrank, dit is een beter drankje na het sporten

Om te recupereren na het sporten, drinken we vaak sportdrank. Maar dat is eigenlijk niet nodig, tonen de resultaten van een recente studie aan. Na het sporten kan je net zo goed een glas chocolademelk drinken.

Een recente studie onderzocht de effecten van chocolademelk na het sporten, en de resultaten waren duidelijk: chocolademelk versnelt het herstel na zware inspanning. Het verbetert de hartslag en het melkzuurniveau, en vermindert zo de kans op spierkrampen.

Chocolademelk bevat koolhydraten, proteïnen, vetten, water en zouten, en die zijn allemaal cruciaal als je goed wil herstellen na een fysieke inspanning.

De onderzoekers onderzochten in totaal 150 deelnemers die chocolademelk hadden gedronken na het lopen of fietsen. Het effect van chocolademelk was hetzelfde, of zelfs beter als dat van sportdrankjes.

De wetenschappers geven toe dat het om een kleinschalig onderzoek gaat en dat een grotere steekproef wellicht nog nodig is, maar hun conclusie luidt dat een glas chocomelk na het sporten in elk geval altijd een goed idee is. Een goedkope en eenvoudige oplossing om snel weer op krachten te komen.