Zonnebrand tot begin volgende week

Het zonnige terrasjesweer blijft nog zeker aanhouden tot begin volgende week. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en krijgen we hier en daar buien of een onweer, meldt het KMI.

Zaterdag in de namiddag zonnig en warm, met af en toe wat stapelwolken. We halen maxima tussen 22 graden in de Hoge Venen en aan zee tot 29 graden in de Kempen. Ten zuiden van Samber en Maas bestaat de kans op een plaatselijke bui, mogelijk met een donderslag. Zaterdagnacht wordt het helder bij minima van 9 tot 16 graden, ’s ochtends is er plaatselijk kans op nevel.

Zondag begint opnieuw zonnig. Overdag vormen zich wat stapelwolken die vooral in het zuidoosten opnieuw kunnen uitgroeien tot een plaatselijke bui. De maxima halen 25 graden aan zee en op de Ardense hoogten, elders klimt het kwik tot 30 graden. Zondagavond opnieuw helder, in het zuiden en nabij de Franse grens onstabiel met stapelwolken en eventueel een bui. Minima van 12 tot 16 graden.

Maandag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af, met kans op een lokale bui. Het blijft erg warm, bij maxima tussen 25 graden aan zee en 30 graden in de Kempen en het centrum.

Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en krijgen we plaatselijk regen of buien, mogelijk met een onweer. Het koelt iets af, met maxima rond 25 graden. Het blijft nog tot vrijdag wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden, met eventueel een lokale bui. De maxima blijven rond 25 graden schommelen.