Belgen moeten nacht doorbrengen op luchthaven van Kreta en zijn razend op TUI: “Slapen hier tussen kakkerlakken”

Tientallen Belgen hebben urenlang vastgezeten op de luchthaven van Kreta omdat hun TUI-vlucht richting Brussel “wegens technische problemen” ernstige vertraging heeft opgelopen. “Onder de passagiers zijn heel wat gezinnen met kinderen”, getuigt Fanny De Donder, een van de gedupeerden, aan onze redactie. “En die laten ze hier slapen tussen de kakkerlakken. Degoutant.” Bij TUI slaan ze mea culpa. “Hier was de wet van Murphy aan het werk.”

De TUI-vlucht van Heraklion (Kreta) naar Zaventem, met ongeveer 180 passagiers aan boord, moest normaal gezien vrijdagavond om 22.10 uur vertrekken. “Toen we met ons busje aan de luchthaven arriveerden, zeiden ze ons meteen dat onze vlucht 1 uur en 40 minuten vertraging had opgelopen”, aldus Fanny De Donder. “We zijn dan nog heel even buiten blijven staan om vervolgens toch in te checken. Rond middernacht kregen we eindelijk te horen dat we mochten boarden. Toen we met z’n allen in zo’n busje zaten dat ons naar het vliegtuig moest brengen, gebeurde er echter niets meer. Ze hebben ons 45 minuten gewoon laten staan.”

Foto: if

Uiteindelijk werden alle reizigers terug naar binnen geroepen. “De mevrouw aan de balie vertelde ons dat er een technisch probleem was met de toiletten en dat we moesten terugkeren naar de wachtzaal. Rond 2 uur kregen we te horen dat onze vlucht geannuleerd was en dat ze niet wisten wanneer we een andere zouden krijgen. We zijn dan op zoek gegaan naar informatie, maar op dat uur was er al bijna niemand meer in de luchthaven.”

“Geen hygiëne”

Enkele Belgen zijn dan voorbij de security (“die stelde niet veel voor”) gewandeld om naar de TUI-balie te gaan. “Bleek dat zij niet naar onze gate mochten komen. De dame van TUI zei ons gewoon dat we een drankje en een broodje mochten nuttigen bij een van de eetgelegenheden in de luchthaven en dat we daarna moesten wachten op onze valiezen. Dan begon ik al onraad te ruiken.”

Niet alleen het gebrek aan informatie stoot De Donder voor de borst, ook het feit dat ze zowat de hele nacht op de luchthaven hebben moeten doorbrengen vindt ze niet kunnen. “Er waren heel wat gezinnen met kinderen bij. Net als wij. Wij hadden onze vlucht zelfs vervroegd omdat onze dochter op vakantie een hoofdwonde had opgelopen en ze in het weekend op controle moest om de nietjes uit haar hoofd te laten halen. En dan moet je de nacht doorbrengen in zo’n degoutante omgeving. Ze zeggen soms iets van Afrikaanse luchthavens, maar dit is veel erger. Geen hygiëne, de vloeren zijn niet gepoetst, overal liggen sigaretten op de grond, de pis loopt hier van de trottoirs, overal afval… De mensen moesten hier slapen tussen de kakkerlakken.”

“Twee verhalen”

Rond 9 uur ’s ochtends werden de reizigers opgepikt door een busje en naar een hotel gebracht. “We zouden een kamer krijgen om de resterende tijd door te brengen en om ons even op te frissen, zeiden ze. Ter plaatse kregen we meteen een lekker ontbijt, maar alle kamers bleken volzet. 14 juli, hé. Normaal gezien komen ze ons opnieuw halen om 14.15 uur, maar wat er eigenlijk aan de hand was met onze vlucht weten we nog altijd niet. We hebben twee verhalen gehoord: ofwel is ons vliegtuig zonder passagiers naar Athene gevlogen, ofwel naar Brussel. Op dit moment is onze terugvlucht voorzien rond 17 uur, maar er is nog niets definitiefs.”

Fanny en haar gezin kregen ondertussen een kamer, al is dat nog niet voor alle passagiers het geval. “Nu rusten.” Foto: if

“Wet van Murphy”

“We kunnen er niet om heen”, luidt de reactie bij TUI-woordvoerder Piet Demeyere. “Het gaat om een grote vertraging die nog verergerd is door de wet van Murphy. Alles wat kon tegengaan, ging ook tegen.”

“Zoals altijd bij een technisch probleem plaatsen we veiligheid boven alles. Een vliegtuig mag niet vertrekken voor alles opgelost is. Na enkele uren onderhoud merkten we echter dat het niet in orde ging komen. Vanaf dan hebben we er alles aan gedaan om een andere vlucht van Brussel naar Kreta te sturen, maar dat was niet mogelijk. Het is hoogseizoen en alle vluchten waren bezet.”

“Vervolgens zijn we heel snel hotels beginnen te contacteren, maar geen enkel hotel bleek kamers vrij te hebben. Een heel moeilijke zaak. Pas na een tijdje hebben we twee hotels gevonden die tijdelijk een behoorlijk deel van de passagiers konden opvangen. We hebben dan voorrang gegeven aan de gezinnen met kinderen.”

Schadevergoeding

De woordvoerder snapt het onbegrip van de reizigers. “Een heel begrijpelijke reactie. Maar al die tijd waren er drie mensen van ons aanwezig op de luchthaven. Zo lang zij zelf geen informatie hebben, kunnen zij die natuurlijk ook niet verstrekken. Ze hebben alles geprobeerd om alles goed te laten verlopen, maar we hebben de situatie tegen gehad. Om de bittere pil wat te verzachten: alle passagiers van de getroffen vlucht krijgen sowieso een schadevergoeding van 400 euro.”