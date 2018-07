Courtois heeft boodschap voor Bilzen: “Gaan er serieuze lap op geven en willen jullie nog trotser maken”

Bilzen - Rode Duivel en Bilzenaar Thibaut Courtois heeft vrijdag een videoboodschap opgenomen voor de inwoners van zijn thuisstad. Hij bedankt iedereen voor alle steun en enthousiasme én onthult dat hij een cadeau heeft voor een gelukkige Bilzenaar.

“Ik wil jullie heel graag bedanken voor jullie steun in dit WK. Ik heb altijd gezien dat de marktplaats goed vol zat en dat er veel sfeer was, dus daarvoor: dikke merci. Wij hebben ons best gedaan en we zullen er morgen (zaterdag, nvdr.) nog een serieuze lap op geven om die derde plaats te halen en jullie nog trotser te maken.”

Als kers op de taart vertelt de Duivel dat hij ook een truitje zal verloten wat hij zal dragen tijdens de wedstrijd tegen de Engelsen.