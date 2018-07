Justin Bieber gaat voor een nieuw record met een intieme foto

Justin Bieber (24) en Hailey Baldwin (21) zijn verloofd, en duidelijk tot over hun oren verliefd. Na de officiële verlovingsfoto post Bieber opnieuw een foto met zijn verloofde, dit keer al kussend in een zwembad. Ook Hailey toont op Instagram dat de tortelduifjes de tijd van hun leven hebben.

De Canadese popster Justin Bieber en model Hailey Baldwin zijn nog maar pas verloofd en amuseren zich samen geweldig. Justin Bieber toont dat met een schattige foto van het koppel al kussend in het zwembad, Hailey post een foto van de twee aan een privé vliegtuigje.

In zijn story laat Justin Bieber ook een foto zien van twee heel erg blinkende, diamanten polshorloges. "Me and bae", tikt hij bij de foto.

Eerder werd al bekend gemaakt dat de verlovingsring van Justin Bieber, ook een joekel vol diamanten, er eentje was van juweliersbedrijf Solow & Co, een bedrijf met Belgische roots. Prijskaartje: 428.890 euro.

Justin en Hailey waren voor hun verloving een maand aan het daten, in 2015 hadden de twee al een relatie. Onlangs hebben ze elkaar teruggevonden nadat de knipperlichtrelatie tussen Justin Bieber en zangeres Selena Gomez definitief op rood sprong.



De fans vinden het geweldig en in drie uur tijd kreeg de zwembadfoto van Bieber al meer dan 4 miljoen likes.

Een bericht gedeeld door Justin Bieber (@justinbieber) op 13 Jul 2018 om 10:10 (PDT)