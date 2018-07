Trump ontmoet Queen Elizabeth en dat verloopt nog ongemakkelijker dan verwacht

Queen Elizabeth heeft de Amerikaanse president Donald Trump en first lady Melania ontvangen op Windsor Castle. Geen gemakkelijk bezoek, want de Britse koninklijke familie staat bekend om haar strikte protocollen. De allereerste ontmoeting verliep dan ook heel ongemakkelijk.

Voor het bezoek aan de 92-jarige Britse koningin moest president Trump zich aan een strikt protocol houden, en dat is nu niet bepaald een sterk punt van de Amerikaanse president. De ontmoeting verliep dan ook ongemakkelijk, erger dan velen vooraf hadden verwacht.

President Trump en Melania lieten even op zich wachten en lieten dus vooral The Queen wachten. Dat liet ze duidelijk merken door geregeld op haar horloge te kijken.

De ontmoeting zelf verliep ook niet vlekkeloos. Toen Trump en Queen Elizabeth de militaire erehaag gingen inspecteren, moest de koningin hem de weg wijzen waarop president Trump even voor de vorstin ging lopen. En dat is duidelijk tegen de regels. Volgens het protocol van het koninklijk huis zal koningin Elizabeth nooit een ander volgen. Ze neemt altijd de leiding en gaat voorop.

Queen Elizabeth werd zo zelfs even helemaal onzichtbaar... Tot hilariteit van Twitter.

That moment when you forget where you left the Queen of England. #TrumpVisitsUK pic.twitter.com/imCIeOgU1f — EL4C (@EL4JC) 13 juli 2018