Jean-Marie Pfaff: “Ik zou mijn hele carrière inruilen opdat mijn vrouw weer gezond zou zijn”

“Toen wij terug in België kwamen, stond daar een vrouw met haar blote tieten te zwaaien. Dat onze Duivels er ook maar van genieten.” Dixit Jean-Marie Pfaff (64). En hij kan het weten, toen hij in Mexico ’86 even ver raakte als onze Duivels nu. En toch. “Ik zou mijn hele carrière inruilen opdat mijn vrouw weer gezond zou worden.” ­Jean-Marie, open en eerlijk.