Schrijven deze Rode Duivels vandaag geschiedenis? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen

Met de kleine finale wacht vanavond voor de Rode Duivels in de Zenit Arena in Sint-Petersburg de meest ondankbare wedstrijd om te spelen, een duel tussen twee teams die nipt naast de felbegeerde plaats in de finale grepen en die opdoffer nog niet helemaal te boven zijn. Maar er staat wel degelijk nog iets op het spel: de derde plaats kan de pijn van de nederlaag tegen de Fransen enigszins verzachten en zou uniek zijn in de Belgische voetbalgeschiedenis schrijven. Van B-teams zal er deze keer geen sprake zijn, al mogen er langs beide kanten wel wat wijzigingen verwacht worden.

Mertens en Carrasco terug?

Het lijkt er sterk op dat Roberto Martinez voor deze troosting teruggrijpt naar zijn spelsysteem en de spelers van de eerste twee wedstrijden op dit WK. Dit betekent dat Mertens en Carrasco opnieuw in de basiself komen, waaruit Fellaini en Chadli dan verdwijnen. Kompany blijft ­uiteraard in de ploeg – die nog eens in het geel zal spelen – ten koste van Boyata, die in de groepswedstrijden wel drie keer aan de aftrap stond. Courtois blijft ook in deze laatste wedstrijd van het WK in het doel staan. Hij maakt nog kans op de titel Doelman van het WK, hoewel Hugo Lloris er vanwege de finaleplaats van Frankrijk wel wat dichter bij is.

Vermoedelijke elf: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco, Mertens, Lukaku, E. Hazard

Invallers: Mignolet, Casteels, Dendoncker, Boyata, Vermaelen, Chadli, Dembélé, Fellaini, T. Hazard, Tielemans, Batshuayi, Januzaj

Engeland zonder Trippier en Young?

Engeland had één dag minder dan België om de wedstrijd om de derde plaats voor te bereiden en bondscoach Gareth Southgate bekeek gisteren welke spelers fit genoeg zijn om deze namiddag aan de aftrap te staan. “Ik wil zo weinig mogelijk wisselen, maar enkele vervangingen zullen toch noodzakelijk zijn”, sprak South­gate.

De flankspelers Ashley Young (ziek) en Kieran Trippier (vervangen met een spierblessure tegen Kroatië) zijn er zo goed als zeker niet bij. Zij worden vervangen door Danny Rose (Tottenham) en de 19-jarige Trent Alexander-Arnold (Liverpool). Een andere mogelijkheid op rechts is Kyle Walker doorschuiven en Gary Cahill (Chelsea) of Phil Jones (United) aan de aftrap brengen.

Met Young en Trippier zouden de twee vaste hoekschop­nemers van Engeland ontbreken.

Ook Jesse Lingard is onzeker, hij wordt mogelijk vervangen door Fabian Delph. Eric Dier zou kunnen starten in de plaats van Jordan Henderson.

Vermoedelijke elf: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Alexander-Arnold, Dier, Delph, Alli, Rose, Sterling, Kane

Invallers: Butland, Pope, Cahill, Jones, Lingard, Henderson, Loftus-Cheek, Young, Rashford, Vardy, Welbeck