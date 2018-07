Scarlett Johansson ziet af van transgenderrol na controverse

Hollywoodster Scarlett Johansson (33) heeft na de aanhoudende controverse over de film ‘Rub & tug’ afgezien van de hoofdrol. In de biopic van regisseur Rupert Santers zou ze Dante Gill spelen, een transgender-gangster die in de jaren zeventig actief was in de onderwereld van Pittsburgh.

Gill werd geboren met vrouwelijke lichaamskenmerken, maar gedroeg en kleedde zich als man. Aan het magazine Out zei Johansson vrijdag dat ze de transgendergemeenschap respecteert en liefheeft, en dat haar casting voor de rol “ongevoelig” was.

Ze begrijpt ook de kritiek van activisten, dat zeldzame rollen als deze naar transgenderacteurs zouden moeten gaan. Het is belangrijke om over inclusie te praten, zegt Johansson.

Hollywood-producties krijgen dikwijls het verwijt dat rollen en figuren uit andere culturen worden “witgewassen” zodat ze hapklaar zijn voor een wit publiek. Iets gelijkaardig gebeurde recent in de film ‘Ghost in the shell’. Johansson, met zwarte pruik, speelde er een Japansa manga-heldin in.