Hoogstaande halve finale tussen Djokovic en Nadal op Wimbledon stopgezet

De halve finale op Wimbledon tussen de Serviër Novak Djokovic (ATP 21) en de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 1) zal zaterdag worden voortgezet. Kort na 23 uur in Londen (middernacht Belgische tijd) werd de partij vrijdag stilgelegd. Djokovic won de eerste set met 6-4, de tweede ging met 3-6 naar Nadal en in de derde set won Djokovic met een tiebreak bij 6-6 (11-9). Kan Nadal zich zaterdag nog herpakken of maakt Djokovic het af?

Volg hier zaterdag LIVE het vervolg van de halve finale tussen Nadal en Djokovic!

Beide spelers moesten lang wachten vooraleer ze het Londense gras mochten betreden, de eerste halve finale op Centre Court duurde immers 6 uur en 35 minuten.

Daarin won de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 8) met 7-6 (8/6), 6-7 (5/7), 6-7 (9/11), 6-4 en 26-24 van de Amerikaan John Isner (ATP 10), de op één na langste wedstrijd ooit op een grandslamtoernooi. Na die marathonpartij werd het dak gesloten, waardoor Nadal en Djokovic nog konden voortspelen tot 23.05 uur plaatselijke tijd.

Djokovic won het prestigieuze grastoernooi in Londen al drie keer: in 2011, 2014 en 2015. Wimbledon staat twee keer op het palmares van Nadal (2008 en 2010).

Anderson schakelde in de kwartfinales titelverdediger Roger Federer (ATP 2) uit. De Zuid-Afrikaan staat voor de tweede keer in de finale van een grandslamtoernooi. Vorig jaar verloor hij in de eindstrijd van de US Open van Rafael Nadal. Tot dit jaar was zijn beste resultaat op de All England Club de vierde ronde (2014, 2015 en 2017).