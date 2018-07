Rolstoeltennisser Gérard op Wimbledon uit halve finale enkelspel gekegeld: “Hij gaf niet af”

Joachim Gérard zit met een dubbel gevoel na zijn twee wedstrijden van vrijdag op het Londense gras van Wimbledon. De rolstoeltennisser (ITF 6 in het enkelspel) greep op de middag naast de door hem zo begeerde finaleplaats.

Gérard verloor in drie sets (6-1, 4-6, 6-2) van de Argentijn Gustavo Fernandez (ITF 3). De 29-jarige Brusselaar kon zich ‘s avonds troosten met een finaleplaats in het dubbelspel. Gérard (ITF 5 in het dubbelspel) won aan de zijde van de Zweed Stefan Olsson (ITF 8 in het dubbelspel) in drie sets (6-1, 3-6 en 7-5) van de Fransen Stéphane Houdet (ITF 1) en Nicolas Peifer (ITF 2).

“Op dit niveau kom je veel teleurstellingen tegen”, verklaarde Gérard over zijn halve finale in het enkelspel. “Ik ben zo slecht aan de wedstrijd begonnen dat ik hem meteen een volledige set voorsprong heb gegeven. Ik bewoog heel slecht en maakte veel fouten. Fernandez toonde zich in de derde set zeer solide. Ik heb meer breaks gehad dan hem en had evengoed met 4-3 kunnen leiden. Fernandez geeft niet af en profiteert van de cadeaus die je hem geeft.”

De tennisser troost zich met de finaleplaats in het dubbelspel. “Het is nog maar mijn tweede grandslamtoernooi met Stefan, maar het was ons doel om de finale te bereiken. We hebben het huidige beste duo van de wereld verslagen in een match met hoogtes en laagtes. Dat doet me enorm veel plezier.”

In de finale staat het Belgisch-Zweedse duo tegenover de Britten Alfie Hewett (ITF 3) en Gordon Reid (ITF 4).