Na 6 uur en 35 minuten op het gras pleiten Anderson en Isner zelf voor tiebreak in vijfde set

Kevin Anderson en John Isner doen een oproep aan de organisatoren van de grandslamtoernooien om de duur van de wedstrijden te beperken door bijvoorbeeld - zoals op de US Open - een tiebreak te laten beslissen in de vijfde set. Vrijdag stonden beide spelers 6 uur en 35 minuten op het gras in hun halve finale op Wimbledon.

LEES OOK: Historisch! Anderson is eerste finalist na langste halve finale ooit op Wimbledon: meer dan 6,5 uur tennis...

De op één na langste wedstrijd ooit op een grandslamtoernooi was een afmattende vijfsetter: 7-6 (8/6), 6-7 (5/7), 6-7 (9/11), 6-4 en 26-24.

“Ik hoop echt dat de zaken zullen veranderen op de grandslamtoernooien. Als je zo lang op het court staat, voel je je niet super meer”, verklaarde Anderson. “Het was moeilijk voor ons om in zulke omstandigheden te spelen.”

“Ik ga akkoord met Kevin”, vulde Isner aan. “Ik denk dat je een tiebreak moet overwegen vanaf 12-12 in de vijfde set. Ik voel me verschrikkelijk. Mijn linkerhiel heeft me heel erg doen afzien. En op mijn rechtervoet heb ik een enorme blaar.” De Amerikaan heeft een patent op veeleisende wedstrijden. In 2010 won hij in de eerste ronde op het Londense gras na een 11u05 durende wedstrijd van de Fransman Nicolas Mahut. Het werd toen 70-68 in de vijfde set van de langste tenniswedstrijd die ooit gespeeld is.