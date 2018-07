“Kasseien? I like it!” Patrick Lefevere roept het uit. De sportieve baas van Quick Step kijkt al dagenlang reikhalzend uit naar de rit richting Roubaix. Met 15 kasseistroken over in totaal net geen 22 kilometer, krijgt de Tour zondag een zomerse versie van Parijs-Roubaix. Maar niet iedereen deelt de lol van Lefevere. Zelfs niet elke Vlaming. “De hoofdact in de Tour is het algemeen klassement”, zegt Vanmarcke. “Dat wordt hier deels vervalst.” Een rondvraag bij vier specialisten.