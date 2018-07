HECHTEL-EKSELEen kleed van 1.000 euro of meer, om amper een dag te dragen. Dat is het lot van de meeste trouwjurken. Al geven steeds meer vrouwen hun droomjurk een tweede leven. Zoals Kaat Bollen, die van haar trouwkleed een felroze feestjurk maakte. “Ik had mijn jurk één keer gedragen en door het gedoe rond de decolleté had ik er een trauma aan overgehouden”, lacht de Limburgse seksuologe. “De jurk is nu veel mooier dan ze ooit was.”