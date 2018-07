“Ik mag er niet aan denken dat ik deze job tot mijn 65ste zou doen”

U ziet haar vrijwel nooit op het scherm, maar het werk van de Alkense Inge Vrancken (46) is wel dagelijks zichtbaar. Als hoofdredactrice van ‘Het Journaal’ houdt ze - zoals ze zelf zegt - een winkel open die in verbouwing is. “Slapen doe ik met de smartphone op het nachtkastje”, zegt ze, “maar ik kan ook ontkoppelen. En als er twee kinderen om je aandacht vragen, is die smartphone snel weggelegd.”